تكلفة استيراد الزيت من الأرجنتين تجبر العراق على تغيير مساره

2022/03/12 | 14:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تحدثت هيئة الاستثمار المواطنين عن توفر مادة زيت الطعام الذي تنتجه شركة استثمارية في المحافظة والمتعاقدة مع وزارة التجارة لتزويدها بـأكثر من 100 ألف طن منها، بالتزامن مع شحة المادة عالميًا وارتفاع تكلفة استيرادها.

بالإمكان استيراد مادة الزيت حصرًا من الأرجنتين، بيد أنها ستكون بأسعار مرتفعة جدًا

وقال رئيس هيئة استثمار بابل محمد جاسم الزكم خلال مؤتمر صحفي إنه "لولا وجود انتاج زيت الدار وطرحه في الأسواق، لكانت أسعاره قد وصلت إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف ما موجود حاليًا".

وأشار إلى أن "معمل الريان لإنتاج الزيوت الذي منحت له إجازة استثمار العام الماضي بقيمة 250 مليار دينار، سيوفر عند إنجازه، مادة الزيت الخام من فول الصويا وبطاقة إنتاجية عالية، بهدف تنويع مصادر انتاج زيت الطعام".

وأكد أن "الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وأهمها زيت الطعام، ترجع لكون روسيا وأوكرانيا، ينتجان 80 بالمئة من الإنتاج العالمي لزيت عباد الشمس".

من جانبه كشف المدير المفوض لشركة الاتحاد للصناعات الغذائية رياض كاظم حسين للصحيفة الرسمية عن "إكمال شركته عقدًا لتجهيز وزارة التجارة بـ 36 ألفاً و300 طن من زيت الطعام، ومستمرة بتجهيز عقد ثانٍ مماثل بالكمية ذاتها، وبلغت كميات ما سلم منه للوزارة 50 بالمئة".

وأضاف أن "هناك عقدًا ثالثًا معها بالكمية ذاتها سيتم البدء به حال الانتهاء من العقد الثاني"، مؤكدًا "عدم توفر مادة زيت دوار الشمس في جميع الأسواق العالمية، ورغم أنه بالإمكان استيرادها وحصرًا من الأرجنتين، بيد أنها ستكون بأسعار مرتفعة جدًا".

وكان وزير التجارة علاء الجبوري قد أعلن في 6 آذار/مارس 2022، أن شحنة من مادة القمح ستصل قريبًا من أستراليا إلى العراق.

ويوم أمس، توقّعت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) ارتفاع أسعار المواد الغذائية من 8% إلى 20% بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقالت فاو إن "الاضطرابات المحتملة في الأنشطة الزراعية لهذين المصدرين الرئيسيين (روسيا وأوكرانيا) للسلع الأساسية، يمكن أن تؤدي بشكل خطير إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم"

وحذرت المنظمة الأممية من أن يستمر الارتفاع في الأشهر المقبلة، "عندما تنتشر تداعيات الصراع في جميع أنحاء العالم".

وكان مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الوزارة محمد حنون قال في وقت سابق إن "العراق لديه خزين كافٍ من الحنطة لغاية انطلاق الموسم التسويقي لهذه المادة في الأول من شهر نيسان/أبريل المقبل".

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