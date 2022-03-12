الإطاحة بتاجر مخدرات بارز بكمين امني في الرمادي

2022/03/12 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،السبت، عن اعتقال ابرز تاجر مخدرات بكمين في مدينة الرمادي.وقال كسار في تصريح لوكالة / المعلومة / ان” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نصبت كمينا لأبرز تاجر مخدرات وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في احدى احياء مدينة الرمادي، وتمكنت من اعتقاله دون […]

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