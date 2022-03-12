هل أمريكا مستعدة لبدء مرحلة التعافي التالية من فيروس كورونا؟

2022/03/12 | 14:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحلول الذكرى السنوية الثانية على اعتبار منظمة الصحة العالمية "كوفيد-19" جائحة في 11 مارس/ آذار 2020، يبدو أنّنا أمسينا في نهاية مرحلة هذه الأزمة الصحية العالمية.وبالنسبة لكثر، إنها اللحظة التي نأمل جميعنا بالعودة إلى حياتنا العادية.

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