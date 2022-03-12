الكشف عن اتفاق بين الصدر والمالكي على اعلان الكتلة الأكبر في الجلسة المقبلة

2022/03/12 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , السبت , عن اتفاق بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على اعلان الكتلة الأكبر التي تضم قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري خلال جلسة البرلمان المقبلة.وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” […]

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