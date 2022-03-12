الثلوج تعطل أكثر من 400 رحلة جوية في تركيا

2022/03/12 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "خبر تورك" التركية، اليوم

السبت، بالغاء 407 رحلات جوية بسبب تساقط

الثلوج في إسطنبول.

وبحسب الصحيفة، فان الثلوج تسببت

بتعطيل حركة الاتصالات الجوية والبحرية

والبرية.

وتابعت، "كما أدت كثافة

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