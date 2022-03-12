مستويات المحترفين

2022/03/12 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

لا يمكن اعتبار ذلك من بين السبل

الكفيلة بالارتقاء في واقع المستوى

الفني لدوري كرة القدم الممتاز!

مثلما لا يمكننا القول أبداً ان

الاحتراف الفعلي يبدأ بجلب لاعبين من

خارج البلاد بمست

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