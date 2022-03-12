مسلحون يطلقون النار على موظف في بلدية النجف

2022/03/12 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بإصابة

موظف في بلدية النجف بعد اطلاق نار من

قبل متجاوزين.

وقال المصدر، إن "موظف في بلدية النجف،

تعرض للإصابة بسبب اطلاق نار من قبل

متجاوزين"، مبينا أن "الموظف مكلف برفع

ا

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