انتحار منتسب بوزارة الدفاع شنقاً داخل منزله في بغداد

2022/03/12 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة القوة البرية التابعة لوزارة الدفاع داخل مطار بغداد، اليوم السبت، انتحار منتسب لديها داخل منزله في بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "منتسباً فيها اقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن منطقة الشرطة الرابعة"، مبينةً أنه "لم تعرف اسباب الانتحار".

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