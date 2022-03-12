انقاذ 6 نساء بينهم مسنة مقعدة واخماد حريق منزل متخذ لخزن البنزين ببغداد

2022/03/12 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن تمكنها من انقاذ 6 نساء بينهم امرأة كبيرة مقعدة واخماد حريق منزل متخذ لخزن البنزين ببغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرقها تمكنت من انقاذ ستة نساء بينهم امرأة كبيرة مقعدة من خلال فتحة صغير من سطح منزل متخذ للسكن وخزن وبيع وقود البنزين في منطقة حي الإعلام قرب تقاطع درويش ببغداد".واضافت ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران واقتحمت المنزل بهدف الوصول إلى العائلة المحاصرة بالسنة اللهب وانقاذ جميع افرادها بالتزامن مع عمليات اخماد حريق الوقود المشتعل لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واشارت الى ان "سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني وتخزين اصحاب المنزل كميات كبيرة من وقود البنزين الخطر داخل المنطقة السكنية".

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