الدفاع المدني تخمد حريقاً بمنزل في بغداد وتنقذ 6 نساء

2022/03/12 | 14:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن انقاذ ست نساء واخماد حريق اندلع بأحد المنازل في بغداد.وذكر بيان للمديرية، أن “فرق الدفاع المدني نجحت بانقاذ ست نساء بينهم امرأة كبيرة مقعدة من خلال فتحة صغيرة من سطح منزل متخذ للسكن وخزن وبيع وقود البنزين في منطقة حي الإعلام قرب تقاطع الدرويش ببغداد”.وأضاف […]

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