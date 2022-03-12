2022/03/12 | 14:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قتل مواطن يمني وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، بنيران الجيش السعودي في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.وأفاد موقع “المسيرة نت” اليمني، في بمقتل مواطن وإصابة اثنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.يذكر ان يمنيين اثنين قتلا، فيما أصيب خمسة آخرون، أمس الأول الخميس، بنيران الجيش السعودي في المنطقة نفسها، التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة ثلاثة يمنيين بنيران الجيش السعودي في صعدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة ثلاثة يمنيين بنيران الجيش السعودي في صعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).