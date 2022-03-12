الجيش الروسي يتقدم صوب كييف ويعلن “خسائر أوكرانيا”

2022/03/12 | 14:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت تقارير غربية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تتقدم صوب العاصمة الأوكرانية، وباتت على بعد 25 كيلومترا من وسط كييف، في وقت كشفت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الأخيرة.وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها فيما يبدو، ربما لشن هجوم جديد قد […]

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