3 شروط لعودة لوكاكو إلى إنتر ميلان

2022/03/12 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أبدى البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، رغبته في العودة إلى إنتر ميلان، الموسم المقبل، بحسب تقرير صحفي إيطالي.ويعاني تشيلسي أزمة كبيرة حاليا، عقب فرض قيود اقتصادية عليه، إثر تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، بسبب علاقته الوطيدة برئيس بلاده، فلاديمير بوتين.ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن سيناريو عودة لوكاكو إلى […]

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