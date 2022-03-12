التجارة تحدّد خيارين بشأن توفير الحنطة

2022/03/12 | 14:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، مناشئ استيراد الحنطة، مؤكدة أن قرارات مجلس الوزراء بشأن استيراد الحنطة ستسهم في توفير الطحين وبدء الموسم الزراعي.

وقال مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب، أثير داود سلمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باستيراد الحنطة من مناشئ عالمية، ستسهم حالياً ومستقبلاً لبدء الموسم الزراعي، إضافة إلى توفير المادة الأساسية للطحين وهي الحنطة".

وأضاف أنه "بالرغم من أن الموسم الزراعي لهذا العام هو أقل من السنوات الماضية، لكن خطة الوزارة وإجراءاتها ستكون تكميلية، وجزء منها سيكون استيراداً والجزء الآخر سيكون محلياً".

وأشار إلى أن "العراق لم يستورد الحنطة من أوكرانيا أبداً، وليس هو المنشأ المعتمد عليه نهائياً"، مبيناً أن "العراق يستورد الحنطة من استراليا أو كندا".

وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، أن يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية، وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية.

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