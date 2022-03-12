درجال: مباراة الإمارات مسؤولية كبيرة وعلى الجميع العمل بطريقة منظمة

2022/03/12 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، أن مباراة المنتخب الوطني أمام الإمارات تعد مسؤولية كبيرة وعلى الجميع العمل بطريقة منظمة.وقال درجال خلال اجتماعه برؤساءِ روابط الأندية بحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “الجميع مطالب بالتكاتف والعملِ بروحِ الفريق الواحد لإنجاح المبارياتِ التي ستقامُ في المرحلةِ […]

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