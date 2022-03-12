عاجل| لقاء مرتقب في الحنانة لحسم تشكيل الحكومة العراقية

2022/03/12 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مصدر خاص لقناة التغيير ،اليوم السبت، وجود لقاء مرتقب يجمع محمد الحلبوسي وهادي العامري وفالح الفياض وأحمد الأسدي وفاضل ميراني عن الحزب الديمقراطي الكرستاني في الحنانة للاتفاق حول تشكيل الحكومة وذلك بعد اتصال مقتدى الصدر بالمالكي

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