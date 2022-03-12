السعودية.. توضيح رسمي بشأن رائف بدوي

2022/03/12 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السعودية، السبت، حظر سفر المدون والناشط الحقوقي، رائف بدوي، لمدة 10 سنوات عقب الإفراج عنه بعد أن قضى 10 سنوات خلف القضبان.

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