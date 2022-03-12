دراسة تحدد أفضل اختبار لتشخيص مرض السكري

2022/03/12 | 14:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حددت دراسة حديثة اختبارًا معينًا هو الأفضل للتنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري وفقا لموقع ” timesnownews” توقع مخاطر الإصابة بالسكري: الاختبار الذي تحتاجه بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري ، يعمل البنكرياس بجهد مضاعف لإفراز الأنسولين لتحويله إلى جلوكوز والسماح للخلايا بامتصاصها كطاقة، كخطوة أولى للتأكد من مخاطر الإصابة بمرض السكري، يوصي […]

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