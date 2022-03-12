بينهم اطفال.. روسيا تقصف مسجدا داخله 80 مدنيا في اوكرانيا

2022/03/12 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأوكرانية،

السبت، إن القوات الروسية قصفت مسجدا في

مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب

أوكرانيا لجأ إليه أكثر من 80 من

البالغين والأطفال، من بينهم رعايا

أتراك.

وذكرت الوزارة في تغريدة

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