شاهد.. حريق داخل منزل في بغداد والدفاع المدني تنقذ 6 نساء

2022/03/12 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

السبت، إخماد حريق اندلع داخل منزل متخذ

لخزن البنزين، وإنقاذ 6 نساء بينهم

امرأة كبيرة مقعدة، في منطقة حي الإعلام

جنوب غربي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ن

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