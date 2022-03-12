2022/03/12 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ معتصم السيد احمد

هل يجب على الفقيه أن يكون ملماً بما

يجري من أحداث على الساحة السياسية

المحلية والعالمية ويعلّق عليها ؟

الإجابة على هذا السؤال تتوقف على توضيح

المقصود من كلمة الوجوب، فقد

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