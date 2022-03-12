2022/03/12 | 15:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9ObT23dT4z0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تعرف ماهو مرض الزهري ؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تعرف ماهو مرض الزهري ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).