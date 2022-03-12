ريابكوف: الوضع الأمني في أوروبا تغير بشكل جذري

2022/03/12 | 15:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بذلنا أخطر الجهود للحفاظ على بنية الأمن الأوروبي وضمانها دون الانهيار.

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