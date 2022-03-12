2022/03/12 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، لمع نجم العملات المشفّرة مثل البيتكوين، بوصفها ملاذا يستعمله الكثيرون في الطرفين، وتجاوز الأمر ذلك عندما أصبحت وسيلة للقتال الافتراضي.وكانت العملات الرقمية وسيلة الأوكرانيين لتبادل الأموال والهبات، كما استعان بها الروس كملاذ للحفاظ على أموالهم.ويقول الخبير في العملات الرقمية، رودي شوشاني، في حديث لموقع “سكاي نيوز […]

ظهرت المقالة بسلاح “أشهر عملة”..



حرب صامتة بين بنوك أوكرانيا وروسيا أولاً على ايرث نيوز.

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