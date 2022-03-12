2022/03/12 | 15:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على متهم بالإرهاب في بغداد.وقالت القيادة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية ألقت القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 (إرهاب) في منطقة (السيدية) جنوب غرب بغداد”.وأوضحت أن “القوة نفذت الاعتقال بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث التابعة لوكالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالإرهاب في “السيدية” جنوب غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بالإرهاب في “السيدية” جنوب غرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).