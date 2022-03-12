ريال مدريد يحسم الجدل أخيرا حول مبابي

2022/03/12 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد كثف مفاوضاته مع اللاعب من أجل التوقيع له في صفقة انتقال حر.

وأوضحت أن النية الحالية هي أن يتم توقيع الاتفاق قبل يوم الجمعة، رغم أن الإعلان الرسمي لن يتم إلا في نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن القصة سيتم حسمها تماما إذا سارت الأمور كما هو مخطط لكلا الطرفين، ليوقع مبابي مع فريق الجديد منتصف هذا الأسبوع.

وكشفت ماركا عن احترام ريال مدريد لتركيز اللاعب على ما تبقى من منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث لا يريد إحداث أي مشاكل مع ناديه.

ومن جانبه قرر مبابي تجاهل جميع العروض والمحاولات التي قام بها باريس للتجديد، وذلك لتحقيق حلم الطفولة بارتداء قميص ريال.

ومن المقرر أن يحصل صاحب الـ23 سنة على مكافأة توقيع تصل إلى 60 أو 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

المصدر: وكالات

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