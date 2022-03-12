خلال الساعات المقبلة.. اجتماع مهم للصدر والعامري والفياض

2022/03/12 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفافاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بانعقاد اجتماع مهم لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال الساعات المقبلة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الساعات المقبلة سوف تشهد انعقاد اجتماع مهم في الحنانة يجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قيادات الاطار التنسيقي كل من هادي العامري وفالح الفياض".

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