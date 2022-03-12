العراق عضواً للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للملاكمة للدورة الانتخابية 2022-2026

2022/03/12 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاز العراق، اليوم السبت، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للملاكمة للدورة الانتخابية 2022-2026.

وذكر الاتحاد العراقي للملاكمة، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم): "مبارك للعراق فوز رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للدورة الانتخابية 2022 – 2026".

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