بكمين محكم.. القبض على ابرز على تجار المخدرات في الانبار

2022/03/12 | 15:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في الانبار، اليوم السبت، بالقبض على احد ابرز تجار المخدرات في مدينة الرمادي.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “القوات الأمنية نصبت كميناً لأبرز تاجر مخدرات وتمكنت من اعتقاله اثناء تواجده في احد احياء مدينة الرمادي”.وأضاف ان “القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والمواد الممنوعة”.[…]

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