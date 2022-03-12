أسعار النفط تسجل تراجعًا كبيرًا عند الإغلاق.. والعراقي فوق 100 دولار

2022/03/12 | 15:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت أسعار النفط العالمية أكبر تراجع أسبوعي لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع تقييم المتعاملين للتحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها غزو روسيا لأوكرانيا.

سجل خام البصرة الثقيل انخفاضًا بنسبة 1.49% عند 101.36 دولار للبرميل

وكانت الأسعار قد ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ عام 2008 ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد تصريح أطلقته الإمارات وتفسيرات لتصريحات مسؤولين عراقيين حول زيادة الإنتاج.

وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات قبل الإغلاق حين واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3% لتبلغ عند التسوية 112.67 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند قرابة 107 دولارات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بذات النسبة وبلغت عند التسوية 109.33 دولار للبرميل.

وفي آخر تداول له قبل الإغلاق الأسبوعي، سجل خام البصرة الثقيل انخفاضًا بنسبة 1.49% عند 101.36 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط العراقي قد اقتربت من 120 دولارًا للبرميل قبل يومين، كما سجلت أسعار النفط العالمية في ذلك الوقت أكبر انخفاض لها منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا بعد التصريحات أدلت بها الإمارات والعراق.

وقالت الإمارات، المنضوية في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إنها ستدعم زيادة الإنتاج في سوق تعاني من الفوضى بسبب اضطرابات الإمدادات التي سببتها العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وتسبب عامل ثانٍ بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير، حين فسّر متداولون تعليقات وزير عراقي تعكس رغبة بلاده "زيادة الإنتاج إذا لزم الأمر.

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