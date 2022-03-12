على مقربة من المقاربة السياسية

2022/03/12 | 15:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جواد البولاني ..مخطىء من يظن ان العلاقات بين الساسة محدودة بابعاد شخصية، بدليل ان خلافاتهم عقدت المشهد برمته، واخذت منحى أكثر خطورة، عندما تمسك كل طرف بموقفه، بينما تجاوزالخلاف مرحلة التشنج، بعدما وصلنا الى واقع سياسي لا يتورع عن خرق الدستورعلنا ! الاتفاق السياسي الذي نتأمله، ركيزة اساسية للامن والسلم الاهليين، ولهذا […]

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