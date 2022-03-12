2022/03/12 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأمل شركة السفن السياحية فيرجن فوياجيز أن تكون سفينتها الفاخرة الثانية للبالغين فقط Valiant Lady جزءًا من طفرة بحرية مع تخفيف القيود الوبائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق سفينة سياحية للبالغين فقط.. هل من مفاجآت منتظرة على متنها؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق سفينة سياحية للبالغين فقط.. هل من مفاجآت منتظرة على متنها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).