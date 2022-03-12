عاصفة ترابية تضرب مدينة السليمانية (صور)

2022/03/12 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة السليمانية، ظهر السبت،

عاصفة ترابية، غطت سماء المدينة

والمناطق المحيطة بها.

واظهرت صور حصلت عليها وكالة نون

الخبرية، هيمنة الأجواء الغبارية على

سماء السليمانية، التي شهدت الليلة

الماضية

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