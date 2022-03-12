سوق الكلام

2022/03/12 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

لا اصدق ما يقال بان هناك حلحلة في

الازمة.



هناك-في الاصح- بيع كلام..



يلتقون

ثم يصدرون بلاغا برع البعض في صناعته

على مقاس الحاجة..



وربما يكون هذا البعض

قد كتبه قبل اللقاء.

سوق

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