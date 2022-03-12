2022/03/12 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TL-P3ALXcw4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ وصفي العاصي يوجه رسالة الى أهالي الحويجة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ وصفي العاصي يوجه رسالة الى أهالي الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).