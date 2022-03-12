شرطة النفط: ضبط عجلة والقبض على حائزها في المثنى

2022/03/12 | 15:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة النفط، اليوم السبت، عن ضبط عجلة مخالفة والقبض على حائزها في محافظة المثنى.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفرزة سيطرة شرطة النفط في السماوة تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته (صهريج) محمل بمنتوج نفطي، وذاك لوجود نقص في الموافقات الرسمية الخاصة بالمنتوج”.وأضافت انه […]

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