ما هي عائدات الدولة المقدرة حسابيا جراء بيع الدولار ؟

2022/03/12 | 15:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خليل ابراهيم العبيدي ..يقوم البنك المركزي العراقي منذ الاحتلال ببيع الدولار إلى المصارف الأهلية حفاظا منه على سعر الدينار العراقي ، وأسهاما منه كما يروج في عملية تنظيم الاستيراد ، وان عملية البيع تتم يوميا لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج .عدد المصارف الاهلية العاملة في العراق ، هي(٢٧ ) مصرف إسلامي […]

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