2022/03/12 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نيك كليغ في بيان له ،اليوم السبت، إن السياسة الجديدة “تركز على حماية حقوق الناس في التعبير للدفاع عن النفس رداً على غزو عسكري لبلادهم”، حسب كلامه.

وتابع: “لو طبقنا سياسات المحتوى الاعتيادية لدينا دون أي تعديل عليها، لاضطررنا لحذف منشورات من مدنيين أوكرانيين يعبرون عن مقاومتهم وغضبهم بسبب الاجتياح العسكري لبلدهم.



وهذا الأمر غير مقبول”.

وأضاف أن الشركة “ليس لديها خلاف مع الشعب الروسي”، مشدداً على أنه ليس هناك أي تغيير في السياسات التي تطبقها الشركة تجاه “خطاب الكراهية ضد الشعب الروسي”.



وشدد على أن التغييرات مؤقتة، مضيفاً أن الوضع سيظل قيد المراجعة.

وفي تغيير مؤقت للسياسة المتعلقة بخطاب الكراهية، ستسمح “ميتا بلاتفورمز” لمستخدمي فيسبوك وانستغرام في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس في سياق الحرب في أوكرانيا، وذلك حسبما كشفته رسائل بريد إلكتروني داخلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميتا: التغيير في سياسة “خطاب الكراهية” يطال أوكرانيا فقط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميتا: التغيير في سياسة “خطاب الكراهية” يطال أوكرانيا فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).