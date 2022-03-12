2022/03/12 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” ،اليوم السبت، في الأسواق المحلية بشكل طفيف

سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد 405 آلاف دينار سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي، وسعر الشراء 399 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 404 آلاف دينار للمثقال الواحد.

ارتفع سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي الى 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 359 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار ارتفاع أسعار الذهب في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار ارتفاع أسعار الذهب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).