بيلاروسيا تحسم “الجدل الكبير” بشأن حرب أوكرانيا

2022/03/12 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس هيئة الأركان العامة في بيلاروسيا فيكتور جوليفيتش، اليوم السبت، إنه ليس لدى بلاده خطط للانضمام إلى الاجتياح الروسي لأوكرانيا ولكنها ترسل 5 كتائب تكتيكية إلى حدودها لتحل محل القوات المتمركزة بالفعل هناك في إطار عملية تناوب.وكان مسؤول أمني أوكراني كبير قد حذر، الجمعة، بيلاروسيا من إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا […]

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