الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم بالإرهاب في بغداد

2022/03/12 | 15:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على متهم بالإرهاب في بغداد.

وذكر للشرطة الاتحادية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "وضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، ألقت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الأمن الوطني، القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في منطقة (السيدية) جنوب غرب بغداد"، مشيرا الى أنه "تم تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب اصولياً".

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