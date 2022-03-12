المناضل الأردني - الفلسطيني عارف الزغول - نهاد ابو غوش

2022/03/12 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش ألقيت هذه الكلمة في تابين المناضل عارف الزغول وهو مناضل أردني التحق بالثورة الفلسطينية في صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأمضى في السجون الأردنية ستة عشر عاما، وكان لكاتب هذه السطور شرف مزاملته في سجون المحطة والجفر وسواقة، ثم العمل معا في هيئات حزب الشعب الديمقراطي الأردني ( حشد).العزيزة غادة الأبناء منيف وأوميد وخالد ومهامساء الخير يا عارف....لا أتصوره إلا كما هو ....



وكم ......





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