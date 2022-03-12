الرئيس الأوكراني: بلادنا تشهد نقطة تحول استراتيجية

2022/03/12 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، ان بلاده تشهد نقطة تحول استراتيجية.

ودعا زيلينسكي أمهات الجنود الروس إلى منع إرسال أبنائهن إلى الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر تلغرام: أريد أن أقول هذا مرة جديدة للأمهات الروسيات، خصوصا لأمهات المجندين، لا ترسلن أولادكن إلى الحرب في بلد أجنبي.

وأضاف: تحققن من مكان وجود أولادكن، وإذا كان لديكن أدنى شك في إمكان إرسال أولادكن إلى الحرب ضد أوكرانيا، تصرّفن على الفور لمنع مقتلهم أو خطفهم.

وتابع زيلينسكي: أوكرانيا لم ترغب أبدا في هذه الحرب الرهيبة، ولا تريدها لكنها ستدافع عن نفسها بقدر ما يتطلبه الأمر.

وأقرت روسيا، الأربعاء، للمرة الأولى بوجود مجندين في أوكرانيا وأعلنت أن عددا منهم تعرض للأسر.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية أرقام هواتف وبريدا إلكترونيا يمكن للأمهات من خلالها الحصول على معلومات بشأن أبنائهن المسجونين في أوكرانيا.

وحول عمليات الإجلاء، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون، أمس الجمعة، إنه تم إجلاء 7144 شخصا في المجمل من 4 مدن أوكرانية، وهو عدد أقل بكثير من العدد الذي تمكن من المغادرة في كل يوم من اليومين السابقين.

واتهم زيلينسكي روسيا برفض السماح للناس بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة وقال إن أوكرانيا ستحاول مرة أخرى توصيل الطعام والأدوية إلى هناك اليوم السبت.

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