الاستخبارات العسكرية تضبط قنابر هاون ومقذوفات في الانبار

2022/03/12 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبارأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، ضبط قنابر ومقذوفات في القائم بالانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة الالي 30 والتي اكدت وجود كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي في منطقة العواشرة شمال قضاء القائم بالانبار".وأضافت أنه "تم ضبط داخل الكدس 16 قنبرة هاون محلي الصنع عيار ١٢٠ ملم، 1 مقذوف مدفع عيار 130 ملم".

وتابعت أنه "تم معالجة وتفجير المواد موقعيا وتحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة".

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