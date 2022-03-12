كم فنجان قهوة ينبغي أن تشرب في اليوم لتجنب آثارها السلبية؟

2022/03/12 | 15:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرف القهوة بأنها المشروب الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث يُستهلك حوالي ملياري كوب يوميا.لكن كم فنجانا يجب أن تشرب في اليوم؟.في حين ربطت القهوة بعدد من الفوائد، فإن الإفراط في شربها قد يمثل مخاطر صحية.ويفكر معظمنا في الكافيين بمجرد أن نفكر في القهوة، لكن له عددا من الفوائد […]

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