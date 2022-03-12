"لا كأس عالم في 2022".. تهديد من بوتين للفيفا؟

2022/03/12 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، تصريحات منسوبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يهدد فيها بوقف كأس العالم 2022 في قطر، في حال منع بلاده من المشاركة في البطولة ردا على غزو أوكرانيا.

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