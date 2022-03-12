القانون يعتبر حراك الإطار والتيار “إنهاء” للمخططات الخليجية

2022/03/12 | 15:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، السبت، الحراك الجديد بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية بأنه أنهى جميع المخططات الخليجية “الخبيثة” التي عملت على تفتيت البيت الشيعي.وقال الشمري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “المبادرة التي قام بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي […]

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