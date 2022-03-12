روسيا : العقوبات يمكن أن تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية

2022/03/12 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة من شاشة الناسا لألواح شمسية على محطة الفضاء الدولية في 20 حزيران/يونيو 2021 © ناسا تي في/ا ف ب Handout موسكو (أ ف ب) – أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” دمتري روغوزين السبت أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية، مطالبا برفع هذه الإجراءات.وقال روغوزين […]

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