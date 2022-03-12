القوات الروسية تطوق كييف وتغلق الطرق المؤدية إلى ماريوبول

2022/03/12 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من خدمة ماكسار للاقمار الاصطناعية نشرت في 10 آذار/مارس 2022 تظهر حريقا في منطقة صناعية في شيرنيهيف في أوكرانيا © ا ف ب/ارشيف كييف (أ ف ب) – شددت القوات الروسية ضغوطها على كييف السبت وقصفت مواقع مدنية في مدن أخرى بينها ماريوبول التي يعيش آلاف من سكانها في ظروف قاسية بجنوب أوكرانيا […]

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