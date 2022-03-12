لماذا قد تكافح روسيا للاستيلاء على الأصول الغربية التي تركتها الشركات

2022/03/12 | 15:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت روسيا بمصادرة الأصول التي خلفتها الشركات الغربية وراءها وسط خروجها ردا على الحرب في أوكرانيا حيث تضم القائمة 59 شركة من أهمها شركات الطاقة مثل شل وبريتش بتروليوم وأبل وإيكيا وماكدونالدز وبورشة والكثير غيرهم.

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